Milei en la ceremonia de asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira



El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de asunción del flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira en la ciudad de La Paz.

Milei, que mantuvo el viernes una reunión con empresarios en New York, arribó esta mañana al Aeropuerto El Alto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Estado recibió los honores del país vecino y luego se dirigió a la Asamblea Legislativa realizada en el Parlamento, donde se saludó con el presidente de Chile, Gabriel Boric.