Mariano Wdoviack: “Es una clara persecución contra los trabajadores”

“Es la clara persecución de los trabajadores que estamos sufriendo por parte del gobierno de Milei. No podés manifestarte, no podés reclamar por tus derechos”, afirmó el delegado nacional de ATE CONICET, Mariano Wdoviack, al referirse a la investigación pre-sumarial que involucra a trabajadores del Centro Nacional Patagónico (CCT CENPAT) de Puerto Madryn.

Wdoviack confirmó que, en esta segunda instancia del proceso, “son nueve los compañeros citados”, aunque el sindicato aún no cuenta con el detalle completo de cómo fueron identificados. “Queremos saber a través del expediente quién dio los nombres. Están citando a compañeros para que identifiquen a otros compañeros que se manifestaron pacíficamente. Es enfrentar trabajadores entre sí”, sostuvo.

El delegado señaló además que el procedimiento podría derivar en sanciones graves: “De esta investigación puede salir un sumario, una suspensión o hasta un despido”. Y adelantó que ATE evalúa acciones legales tanto en Puerto Madryn como en la sede central del CONICET, además de no descartar una medida de fuerza nacional si el conflicto escala.

Sobre la visita del presidente del CONICET, Daniel Salamone, mencionó que la recepción fue pacífica, más allá de “algún roce en la entrada” con una camioneta, pero que no pasó a mayores. “De ahí no surgió nada anómalo. Los reclamos fueron los mismos que venimos sosteniendo: salarios, concursos demorados, financiamiento y defensa de la ciencia pública”, remarcó.

El origen del conflicto: una protesta en defensa de la ciencia pública

Según informó ATE CONICET a través de un comunicado, el proceso pre-sumarial se inició en noviembre de 2024, luego de la manifestación que trabajadores del CENPAT realizaron el 20 de septiembre de ese año durante la visita oficial de Salamone.

En ese ingreso, un grupo nutrido de trabajadores recibió al funcionario con banderas y cánticos bajo la consigna “La ciencia no se vende, se defiende”, en rechazo a lo que definieron como un vaciamiento del sistema científico y la falta de financiamiento desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Para la organización sindical, la apertura del proceso constituye “un hecho gravísimo de abuso de autoridad y persecución laboral y sindical”. ATE advirtió que la investigación involucra a trabajadores de distintas jerarquías, incluidos algunos en condiciones de precariedad laboral.

El comunicado también contextualiza esta situación en un clima nacional de ajuste, recortes presupuestarios y estigmatización del empleo público, donde los sueldos y estipendios no alcanzan, los grupos de investigación se desarticulan y muchos proyectos quedan paralizados por falta de fondos.

Alerta gremial y posible conflicto a nivel nacional

Wdoviack advirtió que, si bien por ahora el caso solo se registra en Puerto Madryn, podría replicarse en otros institutos del país. “Estamos en alerta y si esto sigue avanzando, seguramente se va a llamar a un paro nacional del CONICET”, afirmó.

Desde ATE CONICET concluyeron que no permitirán “una caza de brujas” y ratificaron su apoyo a los trabajadores involucrados en defensa de la protesta y la ciencia pública.