ELECCIONES PARTIDARIAS - MARTÍN LOUSTEAU - UCR

Lousteau no irá por la reelección


La Unión Cívica Radical (UCR) renovará a sus autoridades partidarias el próximo 12 de diciembre a las 14 en su sede central de la calle Alsina, de la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes de su entorno, el actual presidente y senador nacional, Martín Lousteau, no irá por la reelección. Lousteau culmina en pocos días su mandato y asumirá como diputada nacional.

De esta manera, los correligionarios deberán definir el futuro de la silla que dejará el economista, fuertemente cuestionado por las vertientes internas del centenario partido, que acompañó en líneas generales al presidente Javier Milei en el Congreso, lo que provocó fuertes chispazos internos.

El Plenario de Delegados está integrado por cuatro representantes de cada jurisdicción provincial, dos de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección
Etiquetas: Congreso, peronismo

Peronismo fragmentado
Etiquetas: despachos, diputados, MARTÍN MENEM

No más «herencia» de oficinas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: epuyén, incendio forestal, investigación judicial

Investigan las causas del incendio en Epuyén
Etiquetas: diputados, Sesiones extraordinarias

El Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre
Etiquetas: Aerolíneas Argentinas, fin de semana largo, turismo

Aerolíneas Argentinas transportará 180 mil pasajeros el fin de semana largo