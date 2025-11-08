Los radicales y la transparencia

Ante la iniciativa de proceder con la ampliación de permisos de pesca mediante una maniobra excepcional, el diputado MC, Manuel Pagliaroni cuestionó el proyecto y alertó a los legisladores radicales sobre los principios de transparencia esgrimidos desde la UCR en materia pesquera.

«Este proyecto genera dudas. No hay ningún elemento de análisis que justifique ampliar la cantidad de permisos; al contrario, esto genera conflicto dentro del sector para favorecer, en principio, a una empresa que acaban de castigar echándolos de la ex Alpesca. Alguien deberá dar explicaciones», dijo Pagliaroni en diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla.

El exdiputado, advirtió que los legisladores radicales «deberían votar en contra, recordando las posturas de Gustavo Menna y Andrea Aguilera en temas vinculados a la transparencia pesquera».