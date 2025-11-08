CHUBUT - MANUEL PAGLIARONI - PERMISOS DE PESCA

Los radicales y la transparencia

Ante la iniciativa de proceder con la ampliación de permisos de pesca mediante una maniobra excepcional, el diputado MC, Manuel Pagliaroni cuestionó el proyecto y alertó a los legisladores radicales sobre los principios de transparencia esgrimidos desde la UCR en materia pesquera.
«Este proyecto genera dudas. No hay ningún elemento de análisis que justifique ampliar la cantidad de permisos; al contrario, esto genera conflicto dentro del sector para favorecer, en principio, a una empresa que acaban de castigar echándolos de la ex Alpesca. Alguien deberá dar explicaciones», dijo Pagliaroni en diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla.
El exdiputado, advirtió que los legisladores radicales «deberían votar en contra, recordando las posturas de Gustavo Menna y Andrea Aguilera en temas vinculados a la transparencia pesquera».

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: chubut, Manuel Pagliaroni, Permisos de pesca

Los radicales y la transparencia
Etiquetas: Belén Avico, diputados, lla, pro

Otra diputada PRO salta a LLA
Etiquetas: bloque lla, Patricia Bullrich, Senado

El debut de Patricia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cigarrillo, medioambiente, plantas, tabaco

El humo del también afecta a las plantas y su fotosíntesis
Etiquetas: cámaras pesqueras, diputados, Permisos de pesca, Pesca

Cámaras pesqueras advierten a diputados sobre ampliación de permisos de pesca
Etiquetas: Gobierno del Chubut, Parque Nacional Los Alerces

Firmaron un acuerdo de cooperación entre el Parque Nacional Los Alerces y el gobierno provincial