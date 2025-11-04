La UIF refuerza controles para congelar fondos y prevenir financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un paso más en la lucha contra el financiamiento del terrorismo con la aprobación de una resolución que actualiza los mecanismos de detección y congelamiento de activos sospechosos. El organismo estableció un esquema más ágil y estricto, con plazos acotados y procedimientos automáticos que entraron en vigencia este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 207/2025.
El nuevo sistema busca reaccionar en tiempo real ante movimientos financieros irregulares vinculados a personas o entidades incluidas en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Poder Ejecutivo nacional. Para ello, los bancos, aseguradoras, mutuales y otros sujetos obligados deberán informar a la UIF cualquier operación sospechosa o tentativa en un máximo de 24 horas, garantizando trazabilidad, registro documental y protección de datos personales.
La resolución establece que el congelamiento de fondos o bienes deberá aplicarse de forma inmediata y preventiva, sin requerir autorización judicial. Esa disposición responde a los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda actuar antes de que los recursos puedan ser desviados o transferidos hacia redes ilícitas. Cada institución, además, deberá designar responsables de cumplimiento y contar con equipos especializados en seguridad de la información.
Entre los cambios más relevantes, la norma deroga la antigua UIF Nº 29/2013 y moderniza el marco técnico con una estructura más compatible con las herramientas digitales actuales. Las entidades financieras y organismos de control deberán adaptar sus sistemas de monitoreo para registrar cada acción y mantener la información disponible para auditorías administrativas o judiciales. Las omisiones o incumplimientos podrán derivar en sanciones económicas o la suspensión de licencias de operación.
El nuevo esquema incorpora, además, protocolos específicos para prevenir el lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva, ampliando la cooperación con organismos internacionales y reforzando el intercambio de información entre agencias estatales. La UIF destacó que el país busca sostener su alineamiento con las prácticas globales de transparencia y control financiero.
El objetivo, según el organismo, es consolidar un sistema que combine velocidad de reacción, trazabilidad completa y supervisión estatal sobre los fondos sospechosos. En ese sentido, la resolución obliga a las instituciones a documentar cada movimiento, justificar los criterios de sospecha y reportar el resultado de las acciones de congelamiento.
