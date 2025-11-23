FRAGATA LIBERTAD - PUERTO DE BUENOS AIRES

La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires tras casi seis meses de navegación


La Fragata ARA Libertad llegó este domingo al puerto de Buenos Aires luego de casi seis meses de navegación por América y Europa.

El busque escuela, compuesto por 270 tripulantes, entre ellos 51 guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar, realizó el 53° Viaje de Instrucción que comenzó el 7 de junio al mando del capitán de navío Roberto Ariel Gestoso.

Durante los seis meses de navegación, la Fragata Libertad realizó 22.000 millas náuticas y recorrió 10 puertos: estuvo en Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

Finalmente, este domingo pasadas las 9 y con un importante número de familiares y amigos en el Puerto de Buenos Aires aguardando su llegada, el buque volvió al país.

Entre lágrimas, emoción y abrazos, los tripulantes se reencontraron con sus seres queridos.

Fuente: TN

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut
Etiquetas: karina milei, lla

Cumbre libertaria
Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: hospital ísola, Madryn

El Hospital Isola incorporó un dril de alta frecuencia para neurocirugías complejas
Etiquetas: ruta 3, seguridad, sociedad, turismo, Vialidad

Por el estado de la Ruta 3 casi vuelca un camión de Andreani
Etiquetas: Cenpat, chinook, CIENCIA, CONICET, SALMON

El Cenpat estudia la invasión del salmón más grande del mundo en la Patagonia