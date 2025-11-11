La fragata Libertad inició su viaje de retorno a la Argentina



La fragata ARA “Libertad” soltó amarras del puerto de Mucuripe, Fortaleza, en el noreste de Brasil, el pasado viernes.

Un día previo a la zarpada, en la costera y céntrica avenida Beiramar de la capital Cearense, una comitiva de la fragata, encabezada por su comandante, Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, participó de un homenaje al Almirante Tamandaré, junto a sus pares de la Armada de Brasil; la Cónsul de la República Argentina en Recife y del Agregado Naval a la Embajada Argentina en Brasil.

Ante el personal formado; los niños del Liceo Cívico-Militar de Fortaleza, y público en general; la orquesta del Buque Escuela de la Armada Argentina entonó los acordes del himno de Brasil y Argentina; culminando las acciones con la colocación de una ofrenda floral y el toque de silencio.

Durante el homenaje, el Segundo Teniente de la Armada de Brasil, Renan Maia de Olivera Martins -quien se encuentra realizando el Viaje de Instrucción en la “Libertad”-, pronunció palabras alusivas, en las que detalló la importancia de la figura de Joaquín Marqués Lisboa, conocido como “Alte. Tamandaré”, quien es considerado el patrono de la Marina de Brasil.

Con la materialización de este décimo puerto en el itinerario del LIII Viaje de Instrucción 2025, a la fragata le queda por delante una última pierna de navegación de 2.600 millas náuticas rumbo sur, en aguas del Océano Atlántico, que le demandarán 13 días de navegación, finalizando el periplo el próximo domingo 23, cuando ingrese al Apostadero Naval Buenos Aires.