Gremios pesqueros irán al paro si se aprueban nuevos permisos de pesca



Los sindicatos marítimos y pesqueros de Chubut emitieron su «más amplio repudio y expreso rechazo» al Proyecto de Ley 131/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial, que busca otorgar 2 nuevos permisos de pesca. En una carta dirigida a la Honorable Legislatura, los gremios advirtieron que, de avanzarse con la iniciativa, se declararán en «PARO TOTAL DE ACTIVIDADES POR TIEMPO INDETERMINADO».

El Sindicato de Maquinistas, la Asociación de Capitanes, Patrones y Pilotos de Pesca y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, manifestaron a los legisladores que el Proyecto es inaceptable porque «carece de sustento biológico y consenso con los diferentes actores de la actividad».

En su carácter de representantes de los trabajadores, los gremios sostienen que su prioridad es el «estricto cumplimiento de los estipulados de la Ley de Pesca de la Provincia del Chubut». La aplicación rigurosa de esta ley, afirman, es la única vía para garantizar la «salubridad de las pesquerías» y la «sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos pesqueros».

Los sindicatos señalan que la correcta aplicación de la Ley de Pesca es crucial para «mantener el marco de seguridad jurídica necesaria para solidificar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, la productividad y las exportaciones».

El comunicado incluye una fuerte advertencia a los diputados, recordando que hubieron «muy malas experiencias en la provincia de leyes votadas entre gallos y media noche». Por ello, alertaron a los legisladores para que procuren «proteger los derechos de todo un sector y sobre todo de los trabajadores de la pesca» que, según indican, ven su actividad amenazada por este accionar.

La medida de fuerza, que implica un «PARO TOTAL DE ACTIVIDADES POR TIEMPO INDETERMINADO», se hará efectiva «en estado de avanzarse con el mencionado proyecto».

Los sindicatos justifican esta decisión extrema al señalar que la aprobación del Proyecto de Ley 131/2025 sin el debido sustento «pone en serio riesgo la sustentabilidad del recurso y por ende de nuestras fuentes de trabajo».

El anuncio de paro se suma al rechazo expresado previamente por las cámaras empresariales, que ya habían resuelto no iniciar la prospección del langostino ni la temporada 2025/2026 en aguas provinciales por los mismos motivos.