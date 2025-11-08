El Gobierno de Chubut busca aval legislativo para ampliar a 42 los permisos de pesca



El Gobierno de Chubut busca ampliar a 42 los permisos de pesca, y para ello el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Legislatura, a pesar del expreso rechazo de las cámaras pesqueras.

De acuerdo a los fundamentos, «mediante el presente proyecto de ley se propicia la ampliación transitoria y no prorrogable, para la temporada 2025/2026, hasta un máximo de cuarenta y dos (42), de los permisos para buques fresqueros amarillos históricos de rada o ría y/o costeros, cuya eslora de arqueo es menor o igual a veintiún (21) metros, previstos en el “Punto 1.1. de los Permisos de Pesca Tipo 1”, del artículo 34 de la Ley IX Nº 157, de Fomento de una Política de Desarrollo Pesquero Saludable en la Provincia del Chubut”.

Según expresa el Ejecutivo, “la finalidad del presente proyecto radica en elevar en dos la cantidad de los permisos mencionados —sólo para la temporada próxima—, cuando la explotación sustentable de los recursos lo permita y mientras perduren esas condiciones”.

Con el aval de la Legislatura, -con el cual en principio contaría el Ejecutivo debido a la mayoría que ostenta- el secretario de Pesca de Chubut, estaría habilitado a otorgar los permisos a la empresa Red Chamber.

Por estas horas, desde las cámaras pesqueras de Chubut, ya han expresado su desacuerdo con que se otorguen permisos de pesca de manera extraordinaria y por fuera de los regímenes establecidos.