Comenzó el Torneo Argentino de Menores en Bariloche con gran actuación de los chubutenses

Con 33 partidos, comenzó este lunes, una nueva edición del Torneo Argentino de Selecciones Menores en San Carlos de Bariloche.

El certamen, cuenta con la participación de los seleccionados de Chubut, tanto en rama femenina como masculina, representantes de la Federación Chubutense de Balonmano.

El Argentino en pleno juego

El último Torneo Argentino de Selecciones del calendario deportivo anual ya está en marcha, con 54 equipos y más de 1000 jugadoras y jugadores representando a distintas regiones del país, disputándose con total éxito en la ciudad de Bariloche en Rio Negro.

En la jornada inicial disputada el día lunes, 22 de las 28 afiliadas participantes consiguieron su primera victoria, en un certamen que incorpora un nuevo sistema de competencia con una primera etapa de nivelación y una segunda instancia con partidos entre equipos de niveles similares.

De este modo, se busca que todos los planteles puedan transitar el torneo en un marco acorde a una categoría formativa: con encuentros equilibrados, mayor rodaje y experiencias de juego que favorezcan el desarrollo por sobre la presión competitiva ya que el certamen no otorga ascensos ni descensos.

Chubut ganó sus juegos

En su debut en el Torneo Argentino de Menores, la Selección de Chubut masculina, tuvo un estreno ideal: el equipo conducido por Fabián Almonacid y Matías Alanís, impuso su ritmo y se quedó con una victoria clara ante La Rioja por 35-21.

Por su parte, la Selección de Chubut femenina, también celebró en su primer partido: las dirigidas por Matías Cornejo, Rocío Zalazar y Martín Mansilla, marcaron el ritmo desde el inicio y se quedaron con un triunfo amplio ante Tucumán por 36-13.