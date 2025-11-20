Chubut puso en marcha un plan de capacitación laboral para 2026-28

El Ministerio de Educación del Chubut y la Federación Empresaria del Chubut (FECh) firmaron este jueves un acta acuerdo para poner en marcha el Plan Intensivo de Empleo 2026-28, un programa orientado a la formación en oficios vinculados a la industria y a las tecnologías de la información y la comunicación.

La firma se realizó en la Cámara de Comercio de Trelew con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector empresarial.

Según se informó, el plan prevé capacitar a más de 3.000 personas por año en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Gaiman, para luego ampliarse a otras localidades de la provincia. En su primera etapa, la propuesta se desarrollará a través de cuatro Centros de Formación Profesional distribuidos en esas ciudades.

Los cursos estarán orientados a oficios ligados a la industria metalmecánica, obras civiles, tareas administrativas y nuevas tecnologías. Serán gratuitos, con cupos limitados y procesos de evaluación para el ingreso. Tendrán una duración de entre dos y cinco meses y contarán con certificado oficial.

La estructura de capacitación podrá replicarse en espacios cedidos por empresas participantes, lo que podría ampliar hasta un 20% la cantidad de personas inscriptas. El programa incluye además un sistema de padrinazgo empresarial para acompañar las instancias formativas.

La convocatoria oficial se lanzará en los próximos días, mientras que el inicio del programa está previsto para comienzos de enero del próximo año.