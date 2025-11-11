Chubut presentó su potencial turístico en una gira por Brasil

En el marco del plan de promoción y posicionamiento de Chubut como destino estratégico del país, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo llevaron a cabo con gran éxito la Gira de Comercialización “Chubut, el Corazón de la Patagonia”, con workshops en las ciudades de Brasilia, San Pablo y Curitiba.

El evento tuvo como objetivo continuar fortaleciendo la presencia del destino en el mercado brasileño y generar nuevas oportunidades de vinculación entre el sector turístico chubutense y el trade de Brasil.

La delegación de Chubut estuvo integrada por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, y la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, como representantes del sector público, en tanto que por el sector privado, participaron empresas turísticas de la provincia: Argentina Visión, Arnez Travel, Calew Travel, Casa Yague / Las Bayas, El Médano Turismo, Julidays, Meraki Sur, Criollos Turismo y Sussanich Turismo.

Whorkshops y agendas institucionales

En cada una de las ciudades, la presentación oficial del destino estuvo a cargo de Cristiane Cavalli, asesora del mercado brasilero para la Provincia de Chubut, quien destacó los atractivos naturales y la singularidad del territorio.

Se realizaron workshops en Brasilia, San Pablo y Curitiba, con la participación de un total de 170 operadores brasileros, donde el sector privado chubutense ofreció las experiencias. Y la gira contó con el apoyo del INPROTUR y de la Embajada Argentina en Brasil.

Los operadores brasileños destacaron la presentación de la delegación chubutense y el profesionalismo con el que se mostró el destino, al señalar que hacía mucho tiempo que un destino argentino no ofrecía una exposición tan completa y bien preparada.

Además, el ministro Lapenna junto a la subsecretaria Volpi, mantuvieron encuentros claves para el desarrollo turístico de la provincia. Entre los que se destacan la reunión con el jefe de Asesoría Especial de Relaciones Internacionales del Ministerio de Turismo de Brasil, Joao Ricardo Rodrigues Viegas; el jefe de Asesoría Especial de Relaciones Internacionales de EMBRATUR, Paulo Lins; y la subsecretaria de Estado de Turismo del Distrito Federal, Tereza Cristina, todas ellas en Brasilia.

Mientras que, en Curitiba, compartieron encuentros con el ministro de Turismo de Paraná, la Agencia de Promoción Turística de Paraná y con inversores hoteleros.

Posicionamiento en el mercado brasilero

El ministro Lapenna destacó “las diferentes acciones que está desarrollando el Gobierno desde el comienzo de la gestión del gobernador Ignacio Torres para que la provincia sea uno de los principales destinos para el mercado brasilero”.

En este sentido, recordó que “realizamos la Convención Braztoa en el 2024, con la llegada de los principales operadores brasileros a toda la provincia; convocamos al sector privado para el desarrollo de workshops y espacios de comercialización. Hoy estas políticas están dando sus frutos con el arribo de turismo organizado brasilero al Corredor de Los Andes entre octubre y diciembre, con el gran objetivo de lograr el cruce hacia la región de la costa”.

En este sentido, Lapenna remarcó que “la Provincia del Chubut da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización turística, reafirmando su compromiso con la promoción de la Patagonia como un destino diverso, sustentable y de excelencia. Esta nueva gira nos demuestra el potencial de crecimiento y posicionamiento que tiene Chubut en el mercado brasileño”.

La gira de comercialización finaliza este 7 y 8 de noviembre, cuando la delegación integrada por el sector público y privado participe de una nueva edición de la Feria FESTURIS en la ciudad de Gramado.