Atropellaron a un hombre en el acceso Sur y está grave

Un hombre mayor de edad permanece internado en grave estado tras haber sido atropellado este domingo por la tarde en el acceso Sur a Puerto Madryn, a unos 500 metros del puesto de control 203.

El siniestro ocurrió cerca de las 17:40, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre una persona tendida al costado de la ruta. Al llegar, personal de la Comisaría Cuarta encontró al hombre —identificado como M.A.C.— inconsciente, en posición de cúbito ventral, con sangre en el rostro y el brazo izquierdo, además de presentar complicaciones respiratorias.

A pocos metros se encontraba una Volkswagen Amarok conducida por R.S. (62), que tenía daños visibles en la puerta delantera izquierda. El test de alcoholemia realizado por Tránsito Municipal al conductor arrojó 0,0 g/L.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Ísola, donde se confirmó que presenta una fractura de macizo facial y traumatismo cerebral. Por el momento no está prevista una intervención quirúrgica, aunque permanece en observación a la espera de su evolución.

La fiscal de turno, Natalia González, ordenó el secuestro preventivo de la camioneta y dio intervención a Policía Científica, que también incautó las pertenencias del lesionado. Horas más tarde, se dispuso el secuestro de la ropa que llevaba puesta la víctima al momento del hecho. La causa quedó caratulada como “M.A.C. s/ Lesiones graves en accidente de tránsito”.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Cuarta, Bomberos Voluntarios, Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal.