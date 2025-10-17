Triple crimen: Este viernes indagarán a ocho de los nueve detenidos



A casi un mes del triple crimen narco en Florencio Varela, los detenidos serán notificados hoy de nuevas imputaciones luego de que se realizaran “nuevas interpretaciones en el caso”, por lo que ocho de los nueve detenidos volverán a ser indagados, según confirmó el fiscal Adrián Arribas a la agencia Noticias Argentinas.crimen

Como se indicó desde un comienzo, el móvil de los asesinatos está ligado a un robo previo de droga, y frente a este escenario es que Arribas comunicó que en la jornada de este viernes a los detenidos se les sumarán dos nuevas acusaciones a las que ya tenían: homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad.

En este marco, se destaca en la resolución que Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron contratadas para una supuesta fiesta, por ese motivo se suben por su propia voluntad a la camioneta Tracker blanca, pero ya en la casa fueron secuestradas y, para ocultar ese delito, las asesinaron.

De este modo, se confirmó que la causa será derivada a la Justicia Federal y se requerirá la intervención de la PROCUNAR.

Detenidos y sus imputaciones

Dentro de las acusaciones se indicó que la lista se divide en dos secciones: Grupo I y II.

El Grupo I está integrado por Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”); a quienes acusan de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Mientras que al Grupo II se les omitió el agravante de violencia de género: Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra.