BRENDA ULIARTE - CFK - INTENTO DE ASESINATO - SABAG MONTIEL

Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión y Brenda Uliarte a 8 años


El tribunal oral Federal 6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos,.

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que será absuelto.

El 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

