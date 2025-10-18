River visita a Talleres en Córdoba, con el deseo de volver a ganar

Esta noche, Talleres recibe en Córdoba a River Plate, por la 13° Fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 20.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Duelo importante para ambos: Talleres que pelea la permanencia y «El Millo» por mejorar

Esta noche, River Plate, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo ante Talleres de Córdoba, en un cotejo a disputarse desde las 20:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje de Ariel Penel.

«El Millo» llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja: por el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia: el equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.

La “T” de Carlos Tevez busca salir de la crisis y acercarse a la zona de clasificación.

Fútbol – Liga Profesional

Torneo Clausura – Fecha 13

Probables formaciones Talleres – River

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20:30.

TV: TNT Sports Premium