Rebelión en la granja: Funcionarios de Milei no irán a la interpelación en Diputados



Los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán hoy a la Cámara de Diputados para ser interpelados por el cuerpo legislativo, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Los funcionarios comunicaron mediante una nota la inasistencia. La semana pasada, se aprobó a instancias de la oposición un pedido de interpelación al jefe de la cartera económica para que este miércoles a las 12 explique en el recinto el estado de las negociaciones abiertas con el Tesoro de Estados Unidos para un salvataje financiero.

Mientras que la interpelación a Lugones y Karina Milei fue solicitada en otra sesión a las 14 por los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas pagadas por laboratorios a funcionarios del Gobierno en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Fuente: NA