Nueva Generación rumbo al Torneo Nacional de Clubes A de handball

El Club Nueva Generación será parte entre los dias 13 al 18 de octubre, del Torneo Nacional de Clubes “A”, a disputarse en Córdoba.

Los comodorenses están entre los doce mejores equipos de handball del país y el lunes debutarán ante River Plate.

Presencia chubutense en el Nacional de Clubes A

Del 13 al 18 de octubre, Córdoba recibirá la 37ª edición masculina del torneo más importante a nivel clubes del país. La competencia se jugará en dos sedes principales y otorgará al campeón una plaza para el Sur-Centro de Clubes 2026.

Los partidos irán en las sedes del Polideportivo de Alta Gracia y IPEF de Córdoba. Mientras que la final será en el club Atlético Barrio Parque. El torneo otorgará al campeón una plaza para el Sur-Centro de Clubes 2026.

En la rama masculina competirán; Dorrego (FeMeBal), River Plate (FeMeBal), Ferro (FeMeBal), S.A.G. Villa Ballester (FeMeBal), Alianza Villa María (Córdoba), Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba), Universitario de Córdoba (Córdoba), Sol de Mayo (Río Negro), Universidad de Cuyo (Mendoza), Municipalidad de Maipú (Mendoza), Nueva Generación (Chubut) y Somisa (AsBalNor).

Jugaran 12 equipos, divididos en cuatro zonas de tres conjuntos cada una. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a la Zona Campeonato, donde se disputarán los cuartos de final, las semifinales y las finales. Los terceros de cada grupo conformarán la Zona Permanencia, que se jugará bajo la modalidad de cuadrangular todos contra todos. Los equipos que finalicen en los puestos 11 y 12 perderán la plaza para la edición del próximo año.

Nueva Generación compartirá el Grupo B, junto con River Plate y Universitario de Córdoba. Los locales debutarán el lunes ante River Plate y el miércoles enfrentarán a Universitario.

Con el objetivo de hacer historia

Emanuel Toledo, capitán de Nueva Generación, agradeció a Comodoro Deportes por “el acompañamiento hacia el club durante todo el año, gracias a la mano que nos dieron pudimos realizar las giras deportivas y podemos solventar un Nacional de gran jerarquía como el que se nos viene. Le damos las gracias también a los refuerzos, que se pusieron la camiseta, al cuerpo técnico por afrontar este nuevo desafío que se nos viene, ya no nos queda nada para tratar de dejar a la Nueva en lo más alto y hacer historia”.

Laura Newman, integrante del cuerpo técnico, por su parte, agradeció el apoyo del Estado municipal al describir que “desde el año pasado planificamos todo esto para llegar a donde hoy estamos. Logramos todo y la verdad, que para nosotros es muy importante. La idea es dejar lo mejor y quedar lo más arriba posible, estamos mentalizados y vamos con un equipo muy lindo. Ya nos queda poco y lo más lindo es lo que se viene y hacer lo que a nosotros nos gusta, que es dirigirlos”.

Christian Valbuena, presidente de la Asociación Comodorense de Balonmano, aseguró que Nueva Generación “es un club modelo a seguir, tanto en el handball y en el fútbol, por todo lo que invierten; el tiempo, en la dedicación que tienen, por el sentido pertenencia. A nosotros, como Asociación nos enorgullece que sean ustedes que compiten de igual a igual en todos lados. Espero que le vaya lo mejor posible”.

Marcos Frank, presidente de “La Nueva” sostuvo que “es un orgullo tener un equipo jugando el Nacional A. Sé de la dedicación de los chicos y de los profes. Vamos a hacer un buen papel en el Nacional y esperemos ir por el sueño”.

Handball – Torneo Nacional de Clubes A 2025

En Córdoba

Fixture de Nueva Generación

Lunes 13 de octubre: Nueva Generación vs. River Plate. Libre: Universitario.

Martes 14 de octubre: River Plate vs. Universitario. Libre: N. Generación.

Miércoles 15 de octubre: Universitario vs. Nueva Generación. Libre: River Plate.