Lando Norris se quedó con la pole del Gran Premio de México y larga 1°, Colapinto lo hará en el puesto 20

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole del Gran Premio de México y largará primero en la carrera principal del domingo.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, largará en el 20° puesto en la final del GP mexicano que se correrá desde las 17 horas de nuestro pais.

Norris primero, Colapinto larga 20

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole en la qualy 3 del Gran Premio de México disputada el sábado y largará en el primer puesto este domingo, en la carrera final de la competencia; siendo secundado por el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

Por su parte, el británico de Mercedes Benz, George Russell, finalizó cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, culminó quinto.

Franco no tuvo una buena clasificación y largará 20°

Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1, tras finalizar en la última posición y explicó que fue un fin de semana complicado y van a tratar de mejorar para este domingo: «fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto.

El argentino, remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: «le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

Automovilismo- Gran Premio de México

20° Fecha Campeonato Mundial de Fórmula 1

Carrera 17 horas

Parrilla de largada

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes Benz)

Max Verstappen (Red Bull)

Andrea Antonelli (Mercedes Benz)

Carlos Sainz (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Oliver Bearman (Haas)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Esteban Ocon (Haas)

Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Liam Lawson (Red Bull Racing)

Gabriel Bortoletto (Kick Sauber)

Alexander Albon (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)