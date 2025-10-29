Julieta Prandi se solidarizó con Lowrdez Fernández: “No está lista para escuchar a nadie”



Julieta Prandi se solidarizó con la ex integrante de Bandana, Lowrdez Fernández, tras la reciente visibilización de su caso de violencia de género y privación de libertad a manos de su ex pareja, Leandro García Gómez.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), la actriz compartió su visión sobre la situación en la cual se encuentra actualmente la cantante, a pocas semanas de ganar el juicio de violencia de género contra su ex esposo Claudio Contardi.

«Es muy fuerte. Todos los casos de violencia de género son fuertes y yo no conozco a Lowrdez, no conozco su historia. He escuchado un poco en estos últimos días y me han consultado, no puedo opinar de su historia en particular. Creo que lo mejor que puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción», opinó.

“Más allá de lo que ella pueda decir o no, sacamos a Lowrdez del medio, es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda. Y muy probablemente la mayoría o todas están aisladas”, agregó.

La notera Cande Mazzone le consultó si se sentía identificada al escuchar las versiones sobre lo que le sucedió a Lowrdez: «Sí, prácticamente la mayoría de las cosas. Lo que me sorprendió para bien es que la familia haya tomado acción, las amigas hayan tomado acción. Es muy difícil que una mujer pida ayuda, que lo reconozca y que pueda salir sola».

En la misma línea, mostró su público apoyo hacia la cantante: «Yo lo me solidarizo con ella y con todas las víctimas de violencia, porque sé lo que es estar ahí y apoyo también a la familia y a los amigos que se animan, que es lo más difícil de enfrentar a estos personajes».

«Nos matan una cada 28 horas», recordó.

La actriz reconoció lo difícil que es para una mujer poder salir de una relación tóxica donde, en la mayoría de veces, el hombre tiene un poder sobre ella: «Yo creo que ella en este momento no está lista para escuchar a nadie. De hecho, se está negando a ser ayudada, y no la conozco tampoco. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal».