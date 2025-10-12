Intentó escapar de un control y le encontraron cocaína oculta entre sus prendas

Personal de la Sección Antinarcóticos de Rawson demoró este viernes a un hombre que circulaba en un vehículo sobre la avenida Marcelino González y Subprefecto Marsengo, durante un control preventivo dispuesto por la Jefatura de Policía del Chubut.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la inspección, el can detector de estupefacientes marcó positivamente la presencia de sustancias en el vehículo, una Dodge Journey conducida por un hombre mayor de edad. Tras ser informado del procedimiento, el conductor mostró resistencia a colaborar e incluso intentó retirarse con el rodado en marcha, por lo que fue necesario el apoyo de móviles de la Comisaría de Playa Unión para su demora.

El sujeto fue trasladado a la dependencia local por infracción al artículo 184 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley XV N° 27). Posteriormente, con intervención de la Fiscalía Federal a cargo de la doctora Manllauix, se dispuso la requisa del vehículo y del conductor, detectándose que ocultaba entre sus prendas un envoltorio con 14,8 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por disposición judicial, se labró una causa penal por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, quedando el demorado notificado en libertad.