Habilitaron el tramo central de la Doble Trocha entre Trelew y Puerto Madryn

Finalmente, se habilitó el tramo central de la Doble Trocha Trelew–Puerto Madryn, una obra vial clave de la Ruta Nacional N°3 que conecta ambas ciudades del noreste chubutense. El nuevo trayecto habilitado es de 13.7 kilómetros y ahora los casi 60 kilómetros están terminados.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas los intendentes de Trelew, Gerardo Merino, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, además de legisladores, funcionarios y representantes de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales.

El intendente Merino destacó que la puesta en funcionamiento del tramo “mejora la transitabilidad, el transporte y el turismo”, y valoró que “cuando hay decisión política, las obras se pueden comenzar y terminar”. Por su parte, Sastre señaló que la habilitación “resuelve gran parte de un problema histórico en el punto de mayor caudal de accidentes”, y subrayó que la obra “era una demanda de larga data de los madrynenses y toda la región”.

También participó Lorena Torroija, de la Mesa de Víctimas Viales, quien calificó la jornada como “profundamente significativa”. Expresó que “cada kilómetro de esta doble trocha representa mucho más que una obra de infraestructura: simboliza el valor de la vida y el esfuerzo de una provincia que decidió priorizar la seguridad vial”.

La construcción y reparación del tramo, a cargo de la Administración de Vialidad Provincial y la empresa Semisa Infraestructura S.A., incluyó la duplicación de la calzada existente, obras de iluminación, retornos, colectoras e intersecciones en los accesos a ambas localidades y al aeropuerto de Trelew.

Con la finalización de estos trabajos, queda completada la vinculación integral por doble vía entre Trelew y Puerto Madryn, una mejora esperada por miles de automovilistas que a diario circulan entre ambas ciudades y por el tránsito pasante del norte y sur del país.