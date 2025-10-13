Habilitan el tramo final de la Doble Trocha entre Trelew y Puerto Madryn

Este martes 14 de octubre, a las 11 horas, el gobernador Ignacio Torres encabezará el acto de inauguración del tramo inconcluso de la Ruta Nacional N°3, una obra largamente esperada que mejorará la conectividad entre Puerto Madryn y Trelew.

El nuevo sector corresponde al proyecto “Ruta Nacional N°3 – Tramo: Ruta Nacional N°A010 (Acceso a Puerto Madryn) Rotonda Norte a Trelew”, ubicado en los departamentos Biedma y Rawson. Su finalización demandó una inversión de $17.613.573.492, adjudicada a la empresa Semisa Infraestructura S.A. en el marco de la Licitación Pública N°63-AVP-2024.

Una historia marcada por retrasos

La Doble Trocha comenzó a construirse en 2006, bajo la gestión nacional de Néstor Kirchner, y fue adjudicada inicialmente a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez. Aunque la firma cobró casi todos los certificados de obra, los trabajos quedaron inconclusos.

Años más tarde, la obra fue relicatada a Kank y Costilla, también vinculada al empresario santacruceño, sin mayores avances. Sobreprecios, conflictos laborales y reclamos de la UOCRA acompañaron una de las obras más emblemáticas de la ineficiencia y la corrupción en la obra pública.

Una gestión que destrabó la finalización

En diciembre de 2024, el Gobierno provincial retomó el control del proyecto y relanzó la licitación a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP). En el acto de apertura de ofertas, encabezado por el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, participaron el titular de la AVP, Federico Drescher, y el secretario general del organismo, Pablo Scocca.

La obra fue financiada íntegramente con fondos provinciales, a partir del convenio de compensación de deuda que el gobernador Torres firmó con la administración del presidente Javier Milei.