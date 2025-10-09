CLAUDIO VIDAL - GOBERNADORES - IGNACIO "NACHO" TORRES - PROVINCIAS UNIDAS

Gobernadores de Provincias Unidas posaron para la foto en Jujuy


Los gobernadores que conforman la nueva fuerza Provincias Unidas llevaron a cabo hoy una cumbre en la provincia de Jujuy de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y abogaron por más “productividad, equilibrio y federalismo”.

Los mandatarios provinciales fueron recibidos en la provincia del norte por el mandatario Carlos Sadi, uno de los integrantes del espacio.

La primera foto que se difundió entre los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del candidato a diputado uan Schiaretti, fue tomada en Parque solar de El Pongo, un lugar destacado de la provincia por su vínculo con el desarrollo energético sustentable del norte argentino.

Posteriormente, se reunieron con empresarios mineros e industriales para analizar la coyuntura en el sector y analizar proyectos para que se vinculen las economías regionales.

Durante el mediodía encabezaron un un acto en la capital jujeña, donde los representantes de Provincias Unidas ratificaron el “proyecto de un modelo de país con mayor productividad, equilibrio y federalismo”.

El objetivo es poner en común las distintas visiones que tienen los mandatarios provinciales sobre “educación, salud, trabajo y la producción agrícola e industria”.

El próximo miércoles está previsto un nuevo encuentro de los miembros de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires.

