Gas natural para Pico Truncado y Los Antiguos



El Gobierno de Santa Cruz avanza en su plan de ampliación de redes de gas, cumpliendo compromisos asumidos con las comunidades y sectores productivos de la provincia. En las últimas horas se confirmó la llegada de materiales para la obra en la zona de invernaderos de Pico Truncado, y se anunció que el 15 de octubre comenzarán los trabajos en el barrio La Herradura de Los Antiguos, con una inversión de $260.284.495,65.

Obras que transforman la vida y la producción

En Pico Truncado, los materiales ya se encuentran en la zona de invernaderos, donde se realizará la extensión de la red de gas natural. La obra beneficiará directamente a los productores locales, que por más de tres décadas trabajaron sin acceso a este servicio esencial. Además, se ejecutarán refuerzos en la zona sur de la localidad, cumpliendo el compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal durante el aniversario de la ciudad, el pasado 11 de julio.

“Todo esto es posible gracias a una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que nos pidió avanzar con hechos concretos y llevar soluciones reales a cada rincón de Santa Cruz”, sostuvo el presidente de Distrigas, Marcelo De la Torre.

De la Torre también agradeció el acompañamiento del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, presidente del Fondo UNIRSE, y destacó el trabajo articulado con los municipios y el compromiso del intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, junto al esfuerzo de todo el equipo de Distrigas, desde los sectores técnicos hasta los administrativos y la sucursal local.

El titular de Distrigas subrayó que el avance de las obras responde a un esquema de gestión con presencia territorial, que permite dar respuestas rápidas a reclamos históricos. “Con la mayoría de los municipios venimos trabajando de manera mancomunada”, indicó, al recordar que las licitaciones para Invernaderos y la zona sur fueron los pasos que aceleraron la concreción de lo prometido por el gobernador.

Los Antiguos: gas por red y una vida más digna para las familias

En Los Antiguos, la obra de gas natural en el barrio La Herradura alcanzará a 30 lotes, donde actualmente viven 15 familias, con un tendido total de 1.200 metros de red y un frente de obra estimado en dos semanas, sujeto a las condiciones climáticas.

El testimonio de los vecinos refleja la dimensión humana del avance.

“Hace 12 años que estoy pidiendo que me conecten el gas; pasa por la vereda de enfrente de mi casa”, contó Mario Rodríguez, vecino de 60 años que vive en el barrio La Herradura. “Ya no tengo fuerza para cortar leña, hachar, guardar… y comprarla cuesta carísimo: una camionada son 300 mil pesos y a veces necesitas tres por mes. Además, tengo una hija discapacitada. Este gas me va a aliviar mucho la vida”, expresó emocionado.

Rodríguez relató que durante años se levantó a las 4 de la mañana para alimentar las estufas de leña y soportar el frío extremo. “Va a ser un alivio grande para el invierno que viene empezar a vivir un poco mejor, más cómodo y más tranquilo”, agregó.

Gas para producir, vivir mejor y mirar hacia el futuro

El presidente de Distrigas, Marcelo De la Torre, aseguró que la llegada del gas “cambia la vida y el futuro de nuestras comunidades”.

“Después de tantos años, hoy podemos decir con orgullo que el gas llega donde hacía falta. Es una obra que transforma la vida y que sólo fue posible gracias a una decisión política firme y un trabajo sostenido en todo el territorio”, afirmó.

El Gobierno Provincial impulsa un plan integral de obras de gas que ya se ejecuta en Pico Truncado, Los Antiguos, Caleta Olivia, Las Heras, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, entre otras localidades.

Con una fuerte inversión pública y un trabajo conjunto entre el Estado provincial, Distrigas y los municipios, estas obras reparan décadas de abandono, mejoran la calidad de vida de las familias y fortalecen el desarrollo productivo en toda Santa Cruz.