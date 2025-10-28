Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de París

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) derrotó al bosnio Damir Dzumhur (63°) y se quedó con la clasificación a la segunda instancia del Masters 1000 de París, el último de la temporada 2025.

El triunfo se dio por 6-3 y 6-3 y fue la única victoria argentina del día, ya que Sebastián Báez (43°) cayó con el británico Cameron Norrie (31°) por 3-6 y 4-6.

Triunfo y clasificación a la siguiente fase

Francisco Cerúndolo se impuso a Dzumhur con tranquilidad en el Masters 1000 de tenis de Paris, en un juego que si bien su rival original habría sido el checo Jakub Mensik (19°) pero el jugador de 19 años abandonó por una lesión en la pierna, por lo que Dzumhur entró en su lugar.

Pudiendo marcar la diferencia en el ranking desde el principio, el argentino quebró dos veces en el primer set y cerró el parcial en 6-3 en su primera oportunidad, llevando a su rival de un lado hacia el otro de la cancha con una derecha invertida seguida de una cruzada, que el bosnio no pudo devolver.

Ya en el segundo set, tres quiebres le dieron el triunfo a Cerúndolo, que necesitó de cinco match points para que un drop de su rival que quedó en la red le dé el triunfo. En segunda ronda enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (53°).

Por su lado, Sebastián Báez no pudo levantar su pésima racha en canchas duras en lo que va del año y perdió en sets corridos con Norrie.

Con un resultado final de 3-6 y 4-6, y sufriendo cuatro quiebres, un passing shot que quedó corto sentenció el partido en favor del británico. Así, Báez perdió 12 de los 15 partidos que jugó sobre cemento este año y se bajó del ATP 250 de Atenas, Grecia, de la semana que viene, por lo que podría haberle puesto fin a una temporada olvidable.

Siendo el jugador mejor rankeado de la jornada de hoy, el ruso Karen Khachanov no dejó dudas y derrotó al estadounidense Ethan Quinn (71°) por 6-1 y 6-1.

El ruso consiguió cuatro quiebres, no perdió ninguno de sus servicios y, aunque no pudo sentenciar la victoria en sus dos primeros match points, se deshizo de Quinn en poco más de una hora y jugará contra quien venza entre el canadiense Dennis Shapovalov (24°) y el brasileño Joao Fonseca (28°), reciente campeón del 500 de Basilea y una de las sensaciones del circuito.

Además, Alexander Bublik continuó su buen momento de forma y dejó en el camino al australiano Alex Popyrin (47°), un duro rival sobre pistas de cemento.

El kazajo se impuso por 6-4 y 6-3, en un partido en el que aprovechó su único quiebre en el primer set, en el décimo juego, para llevarse la manga y, ya en el segundo, quebró en dos oportunidades y se llevó el partido con un approach de derecha, que su rival no pudo devolver dentro de los límites de la cancha.