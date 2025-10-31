«Fran» Cerúndolo perdió ante Sinner y se despidió del Masters 1000 de París

El tenista argentino Francisco Cerúndolo cayó este jueves frente a Sinner y se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de París en Francia.

En 1 hora y 25 minutos, Cerúndolo, número 21 del mundo, perdió frente al italiano, número 2 del mundo y segundo preclasificado, por 7-5 y 6-1.

Derrota en tercera ronda en París para el mejor argentino del momento

El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de París en los octavos de final tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1.

Cerúndolo no logró sostener su nivel ante el número dos del mundo y se despidió sin alcanzar los cuartos de final pero con algunos destellos de buen juego.

Cerúndolo mostró irregularidad en el primer set, alternó recuperaciones con fallas en momentos clave y permitió que Sinner cerrara el parcial con mayor determinación.

En el segundo, el italiano impuso superioridad con un quiebre inmediato y control del ritmo, mientras el argentino no encontró recursos para sostener el duelo.