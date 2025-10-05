BALONMANO - HANDBALL - TORNEO NACIONAL DE CLUBES B JUVENILES

El Nacional B de Handball en Comodoro, definió a All Boys en damas y Regatas de San Nicolás en caballeros como campeones

Este sábado llegó a su fin el Torneo Nacional de Clubes B de handball en categorías Juveniles, competencia que durante casi toda una semana, se desarrolló en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En la Final femenina, All Boys celebró el campeonato, mientras que entre los caballeros, Regatas de San Nicolás superó al local Palazzo para quedarse con el título.

 

Seis días de competencia definieron a los campeones

El balance del Torneo Nacional de Juveniles B en Comodoro Rivadavia, dejó los títulos  para All Boys en damas y para Regatas San Nicolás en caballeros, quienes levantaron el trofeo de ganadores tras seis días de competencia.

En los encuentros decisivos del torneo “B”, All Boys se consagró campeón en la rama femenina tras vencer a Municipalidad de Monte Cristo 34:23, mientras que en la masculina, Regatas San Nicolás superó a Palazzo 33:28.

Los podios se completaron con Muñiz, que venció a ASEBA 29:25 en el partido por el tercer puesto del torneo “B” masculino; San Telmo, que superó a Regatas San Nicolás 34:20 en el “B” femenino.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, josé luis espert

Espert sigue en carrera
Etiquetas: Crimen, Javier Milei, josé luis espert, tolerancia cero

Escondiendo a Espert
Etiquetas: caso libra, interpelación, karina milei

Karina Milei en rebeldía

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: banda presidencial, Javier Milei, Movistar Arena

Milei ensaya para el show de este lunes en el Movistar Arena
Etiquetas: allanamientos, Armas, comodoro, DPI, drogas

Impactante operativo en Comodoro Rivadavia: secuestran armas, droga y más de 1.500 municiones
Etiquetas: colapinto, F1, singapur

Franco Colapinto finalizó 16º en el Gran Premio de Singapur