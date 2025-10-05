El Nacional B de Handball en Comodoro, definió a All Boys en damas y Regatas de San Nicolás en caballeros como campeones

Este sábado llegó a su fin el Torneo Nacional de Clubes B de handball en categorías Juveniles, competencia que durante casi toda una semana, se desarrolló en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En la Final femenina, All Boys celebró el campeonato, mientras que entre los caballeros, Regatas de San Nicolás superó al local Palazzo para quedarse con el título.

Seis días de competencia definieron a los campeones

El balance del Torneo Nacional de Juveniles B en Comodoro Rivadavia, dejó los títulos para All Boys en damas y para Regatas San Nicolás en caballeros, quienes levantaron el trofeo de ganadores tras seis días de competencia.

En los encuentros decisivos del torneo “B”, All Boys se consagró campeón en la rama femenina tras vencer a Municipalidad de Monte Cristo 34:23, mientras que en la masculina, Regatas San Nicolás superó a Palazzo 33:28.

Los podios se completaron con Muñiz, que venció a ASEBA 29:25 en el partido por el tercer puesto del torneo “B” masculino; San Telmo, que superó a Regatas San Nicolás 34:20 en el “B” femenino.