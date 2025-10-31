Corte de energía en zona sur por obras en redes de baja tensión

Desde la cooperativa Servicoop informan que se realizarán tareas de reconfiguración y mejoras sobre las redes de energía de baja tensión en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn. Para llevar adelante la labor, se deben desvincular las Subestaciones N°13, ubicada en Humphreys y Mathews y la N°518 emplazada sobre la plaza “Del Desembarco”.

Esto provocará una interrupción del servicio desde las 11:30 hasta las 12:30, afectando a los usuarios residentes dentro del polígono formado por las calles: Vesta, Lavalle, 25 de Mayo, Dorrego, Mitre, Arenales, Sayhueque, Eluned Morgan, Galatz, Bvard. Brown, María Humphreys y Abraham Mathews.

Se recuerda a los usuarios desconectar los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima y recuerde que la guardia atiende las 24 horas, todos los días del año. Para comunicarse llamar al 4453400 y líneas rotativas, o dirigirse a Estivariz 560.