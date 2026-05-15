CULTURA - MADRYN - TEATRO DEL MUELLE

Música y poesía en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn


Este sábado 16 de mayo a las 20 horas, en el Teatro del Muelle ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se presentará el ensamble de cuerdas “Los Lugares Comunes”, integrado en percusión y voz a Ariel Evans, Pablo Roqueblave en guitarras criollas, Pablo Ceriotti en guitarrón, Susana Quilaqueo en violín, María Luz Meroño en cello, Mauro Porqueras en batería y percusión y Andrés Sánchez en voz/letras.
Además, compartirán un primer momento con el aporte en poesía de Shirley Temperley, Fernanda Maciorowski y Florencia Álvarez.
Los responsables de Los Lugares Comunes manifestaron “vamos a recorrer nuestro propio cancionero, telúrico y de raigambre del este patagónico. Un cancionero cimentado en las miradas y las vivencias de sus integrantes. En este esquema conviven el ruralismo musical, el viaje a pie por la meseta, las voces que llegan desde el oeste, la luz en el horizonte que nos da el mar como punto de llegada, o de salida”.
También, presentarán un video grabado en febrero de este año con el apoyo del Instituto Nacional de la Música. El mismo fue grabado con la dirección de Pablo Oliver y Demián Morassi, quienes estarán esa noche acompañando.
El valor de las entradas se fijó en 15.000 pesos en la puerta. Las anticipadas, tienen un valor de 10.000 pesos y se pueden adquirir en loslugarescomunes.mp enviando su comprobante al 2804539346 de Ariel.

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Analizando el sentido del chivo expiatorio

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Llegó al Congreso en un Tesla

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Tomando distancia de Milei

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