Convocan a participar de las jornadas “Día Pyme”


El próximo 8 de octubre en Puerto Madryn y el 9 de octubre en Comodoro Rivadavia, se llevará a cabo el “Día PyME”, organizado por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG)
La actividad forma parte de la agenda federal de la Cámara, cuyo objetivo principal es acercar el sistema de garantías a las MiPymes de todo el país, generando instancias de relacionamiento y articulación con actores claves del entramado productivo y financiero. Está dirigida a representantes del sector público, cámaras empresarias, bancos, entidades del mercado de capitales, entre otros.

Agenda

Las jornadas constarán de dos etapas, la primera integrada por las presentaciones informativas con la exposición sobre el sistema de garantías y los beneficios que ofrece a las MiPymes, con participación de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Producción de la provincia. Y una segunda etapa de ronda de negocios, un espacio de vinculación directa para que las empresas puedan interactuar con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), fondos, bancos, entidades vinculadas al mercado de capitales e instituciones afines.

Cronograma

La primera jornada se realizará el día 8 de octubre en Puerto Madryn en instalaciones del Ecocentro. Para participar, los interesados pueden inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qXANPresU_t5Obe-WfbY1r-c4bDzv6VZfJwat-fNIHIQCA/viewform
En tanto, el día 9 de octubre se efectuará la segunda jornada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Comodoro Rivadavia. Para ello, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXLlPRg3thHan9FjyG-XEjLeAXkfrMCJQjl0lGmEjR9xPRQ/viewform#inbox/_blank.

