CHUBUT - ESCRUTINIO DEFINITIVO - LEGISLATURA

Comienza el escrutinio definitivo


Este martes se informó que ya se encuentran en el recinto de sesiones de la Legislatura de Chubut las urnas preparadas para el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el domingo para diputados nacionales, referéndum constitucional por la eliminación de los fueros, representantes en el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones Trelew y Esquel, y referéndum municipal por voto joven en Puerto Madryn.
El escrutinio definitivo comenzará a las 18 horas, cumpliendo con lo establecido en los artículos 110 y 112 del Código Electoral Nacional, en relación con el inicio del mismo 48 horas después del cierre de los comicios.
La comunicación del seguimiento del escrutinio definitivo y de sus resultados estará a cargo de la Secretaría Electoral Permanente que encabeza Alejandro Tullio.

Más de 40 mujeres participaron de la maratón de mamografías en el Hospital Ísola

