Cerúndolo, Báez y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de París

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, iniciarán competirán en el Masters 1000 de París, que los tiene integrando el cuadro principal.

Por su parte, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, partirán desde la qualy en el certamen parisino.

Se palpita el Masters 1000 de París

Los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli disputarán desde este lunes el Masters 1000 de París (Francia), certamen que se disputa sobre cancha dura/indoor y reparte más de 6 millones de euros en premios y puntos para el ranking mundial.

Francisco Cerúndolo llega como el mejor singlista argentino del ranking 2025 tendrá un duro duelo de arranque frente al checo Jakub Mensik, 16to preclasificado; por su parte Sebastián Báez deberá lidiar de arranque con el experimentado británico Cameron Norrie.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli, es el único argentino que aún no conoce su rival para el debut, ya que deberá esperar por un tenista que surja del cuadro clasificatorio.

En tanto, este sábado se jugará la qualy, en la que estarán los argentinos Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry. Comesaña se medirá frente a Luca Van Assche de Francia; en tanto que Tomás Etcheverry jugará frente a Pedro Martínez de España.