Vidal cargó contra Milei por el veto a los ATN



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que es «muy difícil» entablar una relación con el Gobierno cuando «tenemos a un presidente que agrede y falta el respeto constantemente”, en alusión a Javier Milei.

“Molesta la falta de respeto, molesta el grito constante, la agresión verbal, cuando me parece a mí que no hay motivo suficiente para tratar de esta forma a los que tenemos la obligación de conducir o de gobernar”, sostuvo Vidal.

Los dichos se enmarcan en el debate abierto tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habilitaba fondos de asistencia a las provincias.

“No es trabajar para hacer caer el veto, es trabajar para lograr algo que le sirva a la sociedad, que le sirva a las provincias”, aclaró el gobernador santacruceño en declaraciones a Radio con Vos.

Vidal advirtió que para que el país vuelva a producir y generar empleo “el Gobierno tiene que tener en cuenta a las provincias”, y alertó: “Hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones nacionales y excluyen al interior productivo nacional”.

En ese sentido, remarcó: “Si no hay respeto, es muy difícil poder sentarse a dialogar”.