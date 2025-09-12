Tensión por el veto a la ley de ATN



Tras el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), los gobernadores de Provincias Unidas tendrán una segunda foto de unidad este viernes en la exposición rural de Río Cuarto. El acto genera expectativa por la tensión que los mandatarios provinciales mantienen con la Casa Rosada tras la convocatoria pública que se hizo para retomar el diálogo, que en la mayoría de los casos no se concretó y que despertó sospechas por su vínculo temporal con la derrota electoral bonaerense.

“Será una foto fundacional”, adelantaron cerca de Juan Schiaretti y Martín Llaryora, quienes oficiarán de anfitriones. Recibirán a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), mientras que Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no asistirán por cuestiones de agenda.