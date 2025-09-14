Se perdieron más de 300 empleos por día en un año y medio

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta finales de junio de 2025, en Argentina se han perdido 334 empleos asalariados registrados por día. La cifra surge del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que contabilizó una baja total de 189.608 puestos de trabajo en ese período de 568 días.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Principales conclusiones:

Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 4.049 casos .

. En términos absolutos, “Construcción” es el sector más afectado, con una pérdida de 717 empleadores .

. En término relativos, el sector más afectado es “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales”, que ha registrado u na pérdida del 9,4% en el total de empleadores .

. En el mismo período, se perdieron 82.300 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,5%).

El sector “Construcción” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 25.628 trabajadores .

es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una . En términos relativos, el sector más afectado es “Construcción” (-18,9%).

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,9% del total de los casos (4.048 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,02% (1 caso).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 53,1% de la pérdida de empleo (-43.733 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -38.567 casos, explicando el 46,9% del total. En términos nominales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 1.541.450 a 1.497.717 (-2,8% de variación), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 1.692.270 a 1.653.703 (-2,3% de variación).