Se inauguró la muestra “Desde lo roto” de Diego Medina

En el marco del programa “Arte y Cultura” impulsado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn y el Museo Municipal de Arte, el Recinto abrió sus puertas a la exposición del artista Diego Medina, titulada “Desde lo roto”. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con entrada libre y gratuita.

Se trata de una selección de pinturas que forman parte de una serie de 22 obras, habitadas por figuras fragmentadas y atravesadas por planos, cortes y gestos mínimos. Según su autor, la propuesta combina una intención plástica y política, invitando a mirar lo común desde lo quebrado y a encontrar belleza en lo que no encaja.

Medina, autodidacta, nació en Rosario (Santa Fe) y desde 2001 reside en Puerto Madryn. Aunque se formó como diseñador gráfico, la pintura ha sido siempre el eje de su vida. Su producción artística está influenciada por el dibujo técnico y arquitectónico, así como por la fotografía, disciplinas que le permiten capturar detalles mínimos y silenciosos que suelen pasar desapercibidos.

“Mi obra busca siempre conectar lo funcional con lo simbólico, lo estético con lo social. Trabajo con lo que tengo a mano, con lo que me interpela, con lo que me permite contar lo que veo y lo que siento”, expresó el artista.