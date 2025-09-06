Rawson: Procuran mejorar la convivencia en las escuelas

En el marco del Programa de Convivencia Sana en el Ámbito Escolar, en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, se llevó a cabo la primera instancia de reflexión titulada “Un recreo de película”. El encuentro, organizado por el Municipio, tuvo como objetivo promover la reflexión, el diálogo y la concientización sobre la importancia de construir vínculos respetuosos, empáticos y solidarios en el ámbito escolar.

Una jornada para pensar y compartir

La propuesta incluyó la proyección de cortometrajes que abordan temáticas vinculadas al acoso escolar, la empatía y la solidaridad. Estas producciones audiovisuales invitaron a los estudiantes a ponerse en el lugar del otro y a pensar en cómo sus acciones impactan en la vida cotidiana de sus compañeros, reconociendo el valor de la diversidad, aprendiendo a resolver conflictos de manera pacífica y fortaleciendo lazos de confianza con sus compañeros y docentes.

Posteriormente, en la plaza central de Rawson, se llevó a cabo una intervención comunitaria. Allí debatieron sobre los contenidos vistos, eligieron palabras y frases que los representaron en relación con la convivencia sana, y confeccionaron banderines con mensajes alusivos que quedarán exhibidos como símbolo del compromiso colectivo.

Un mensaje para la comunidad educativa

Durante la jornada, el ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, destacó el papel central de los docentes y de los propios estudiantes en la construcción de una escuela feliz y segura, remarcando que “son los maestros y los chicos quienes, comprometidos con este tipo de acciones, pueden prevenir y mejorar los problemas de convivencia. La escuela debe ser, ante todo, un espacio de felicidad para todos, y eso hoy se vio reflejado en la energía y el entusiasmo de los estudiantes”.

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, subrayó la relevancia de sembrar valores desde temprana edad: “una comunidad crece de manera sólida cuando existe diálogo, respeto y compromiso entre sus instituciones y sus ciudadanos. Este programa busca precisamente eso: que las niñas y los niños aprendan a ponerse en el lugar del otro, a valorar la empatía y a construir desde la solidaridad un futuro mejor”, afirmó.

Cultura de paz en las aulas

De esta manera, “Un recreo de película” se consolidó como un espacio de aprendizaje colectivo y participación activa, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para fortalecer la convivencia en las escuelas y en la comunidad.

Desde el Ministerio de Educación se valoró especialmente la participación de los estudiantes, el compromiso de los equipos docentes y la organización del municipio de Rawson. Además, se hizo extensivo el agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible la jornada y se ratificó la voluntad de continuar acompañando estas propuestas que refuerzan la construcción de una cultura de paz en las aulas y en la sociedad.