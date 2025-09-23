Racing, con ventaja en la Ida, recibe a Vélez por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025

Esta tarde-noche, Racing Club, que ganó la ida 1-0 en el Estadio José Amalfitani, recibirá a Vélez en el marco del partido de Vuelta de Cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025.

El encuentro, se disputará en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 19 horas, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

«La Academia» tiene la ventaja para «El Fortín» quiere darlo vuelta

«La Academia» viene de ganarle 2-0 a Huracán el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura, y para este partido histórico ante Vélez en el que ganaron 1-0 la ida, el director técnico Gustavo Costas, volverá a alinear a su once titular pero con dos posibles modificaciones.

En este sentido, Matías Zaracho jugaría por el uruguayo Gastón Martirena y el colombiano Duván Vergara por el lesionado Santiago Solari que, en el primer encuentro ante el ´Fortín´, sufrió una importante molestia y lo dejaría en el banco de suplentes para este cotejo.

Por su parte, el equipo velezano que comanda Guillermo Barros Schelotto viene de vencer 2-1 a San Martín de San Juan, el pasado viernes en condición de visitante por el Torneo Clausura, jugando con un once inicial alternativo.

Para este encuentro ante Racing en el que deberá ganar por más de un gol para clasificar, el ex entrenador de Boca volvería a parar su equipo de gala, pero con el ingreso obligado de Aaron Quirós por la expulsión de Lisandro Magallán en la ida.

Fútbol – Copa Libertadores de América 2025

Cuartos de final – Vuelta

Probables formaciones Racing Club – Vélez Sarsfield

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Horario: 19

TV: FOX Sports