ALQUILERES - ANDREA TORO - INMOBILIARIAS - MARCELO RUBIA - PROYECTO DE LEY

Proponen limitar comisiones inmobiliarias y mayor equidad de alquileres en Chubut


Los diputados provinciales, Andrea Toro y Marcelo Rubia, presentaron un proyecto en la Legislatura de Chubut para «poner un freno a los abusos en los alquileres».

La iniciativa busca limitar las comisiones inmobiliarias al 4% del primer año del contrato, que deberá pagar el locador, compartir el impuesto de sellos entre inquilino y propietario, obligar a las inmobiliarias a informar claramente los derechos de los inquilinos, aplicar fuertes sanciones a quienes intenten cobrar de más.

El objetivo que plantean los legisladores, es el de garantizar mayor equidad y transparencia en los contratos de alquiler de viviendas únicas familiares.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ARCA, exportaciones aéreas

ARCA simplifica los trámites para exportaciones por vía aérea
Etiquetas: MANUEL ADORNI

Adorni: «Cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo»
Etiquetas: detenido, policía, seguridad

Detienen en Puerto Madryn a un joven buscado por la justicia de Trelew