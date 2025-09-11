Proponen limitar comisiones inmobiliarias y mayor equidad de alquileres en Chubut



Los diputados provinciales, Andrea Toro y Marcelo Rubia, presentaron un proyecto en la Legislatura de Chubut para «poner un freno a los abusos en los alquileres».

La iniciativa busca limitar las comisiones inmobiliarias al 4% del primer año del contrato, que deberá pagar el locador, compartir el impuesto de sellos entre inquilino y propietario, obligar a las inmobiliarias a informar claramente los derechos de los inquilinos, aplicar fuertes sanciones a quienes intenten cobrar de más.

El objetivo que plantean los legisladores, es el de garantizar mayor equidad y transparencia en los contratos de alquiler de viviendas únicas familiares.