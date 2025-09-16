Policías del Chubut reclamaron una real mejora en sus salarios

A través de una carta abierta dirigida al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a la comunidad, integrantes de la Policía de Chubut manifestaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos básicos. El documento, plantea que los sueldos actuales están muy por debajo del costo de vida en la provincia y que esta situación no solo afecta a las familias policiales, sino también a la seguridad ciudadana.

En el comunicado, los trabajadores describen el contexto económico que atraviesan: “El costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo en Chubut se ubica muy por encima de lo que nosotros cobramos”. Citan ejemplos de facturas de servicios de más de $250.000 en hogares modestos y de alquileres que superan los $500.000 en ciudades como Puerto Madryn y Esquel. Según datos del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, una familia necesita más de $1.400.000 mensuales para no caer bajo la línea de pobreza.

Injusticias internas y déficit salarial

La carta también denuncia inequidades dentro del Estado Policial. Señala que un agente administrativo con más de 20 años de antigüedad percibe prácticamente lo mismo que un agente de seguridad con apenas 3 años en la fuerza. “Quien da décadas de lealtad, responsabilidad y horas de servicio queda igualado salarialmente con quien aún está en los comienzos”, remarcan.

Entre las consecuencias del déficit salarial, mencionan la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, el aumento de enfermedades vinculadas a dietas de bajo costo y los efectos en la salud mental por el estrés de no llegar a fin de mes. Incluso advierten sobre casos de depresión y suicidio dentro de la fuerza.

Muchos policías se ven obligados a buscar un segundo empleo, realizar guardias adicionales o desempeñar tareas fuera de la institución, lo que deriva en cansancio extremo y riesgo de errores en el cumplimiento de sus funciones.

Otro de los puntos señalados es la falta de un gremio con poder real de negociación. Si bien existe el COBIPOL, indicaron que no se ha logrado consolidarse como interlocutor efectivo frente al gobierno. Tampoco cuentan con garantías para que sus reclamos sean escuchados sin sanciones o presiones institucionales, lo que les impide manifestarse libremente.

“Pedimos lo que es justo. Pedimos un salario que refleje el costo real de vivir en Chubut hoy”, expresa la carta, que reclama reconocimiento, reparación y justicia salarial. Los efectivos advierten que la falta de respuesta compromete no solo su estabilidad económica, sino también la seguridad pública: “¿Cómo esperar que un policía cansado, enfermo, preocupado por no poder pagar la luz llegue alerta a su turno?”.

Finalmente, los policías exigen que sus voces “dejen de ser susurros silenciados” y convocan a los medios de comunicación y a la ciudadanía a visibilizar la problemática para que los gobernantes tomen medidas urgentes.