CONMEBOL - FEDERACIÓN BOLIVIANA - INDEPENDIENTE - UNIVERSIDAD DE CHILE

«Nadie está por encima de las reglas»: la Federación Boliviana cruzó a Independiente y respaldó a la Conmebol


La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió un duro comunicado en el que cruzó al Club Atlético Independiente de Bolivia y expresó su «pleno respaldo» a la CONMEBOL, luego de que el club boliviano protestara por su expulsión de la Copa Sudamericana. «Nadie está por encima de las reglas», sentenció la FBF.
El organismo boliviano «rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente» y respaldó públicamente al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a sus órganos disciplinarios. Según supo Noticias Argentinas, el comunicado reitera el «rechazo a toda forma de violencia» que ponga en riesgo la integridad del fútbol sudamericano.

Expulsados por violencia
El conflicto se originó luego de que la CONMEBOL decidiera dejar fuera de la Copa Sudamericana a Independiente debido a graves incidentes violentos ocurridos en su estadio durante el partido disputado contra la Universidad de Chile.
La FBF cerró recordándole a los clubes «su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones», insistiendo en que el respeto a las reglas es «la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte».

