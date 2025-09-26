Milett Figueroa protagonizó una insólita pelea con LAM a través de WhatsApp: “Cobardes»



A pesar de no querer dar declaraciones, Milett Figueroa habló sobre su reciente separación con Marcelo Tinelli y su polémica salida del reality “Los Tinelli”.

Entre las teorías y versiones que circularon tras la confirmación de la separación entre la modelo y el conductor, las panelistas de LAM mencionaron que Figueroa habría utilizado su relación para posicionarse como figura en el país, pero que habría fracasado en el intento.

Además, hablaron de unas supuestas malas actitudes de la modelo para con algunos trabajadores de La Flia, la productora de Tinelli.

Si bien al principio pidió no brindar declaraciones a la prensa, Santiago Riva Roy se comunicó con ella a través de mensajes por WhatsApp y los mostró en un móvil de LAM.

«No es verdad. Siempre fui muy respetuosa con todos. No está bueno nada de lo que están haciendo conmigo», aclaró la modelo. «Está bien si nunca les gusté, pero de ahí a decir todas esas barbaridades, me parece injusto», contestó indignada por las teorías que mencionaron las “angelitas”.

Ángel de Brito nombró que una de las posibles causas de separación podría haber sido que Milett habría preferido asistir a los Martín Fierro antes que grabar el reality de su ex pareja.

En sus mensajes, Milett desmintió esa versión: «Mi primera grabación era yendo a los Martín Fierro, me lo propuso un guionista. Me llamaron hace dos días para decirme que no podía ir […] No me parecía justo ser la única del jurado en no ir».

Fue allí cuando la modelo explotó contra las panelistas de LAM en un insólito descargo donde se mostraron sus mensajes de WhatsApp en tiempo real.

«No soy una mala persona, nunca insulté a nadie». «Me dijeron de trepadora hasta oportunista. Nunca les respondí. ¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve», le contestó a Yanina Latorre.

«Me gustaría que todos esos que hablan, lo que dicen, me lo digan en la cara. Cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia», cerró.