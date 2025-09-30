La polémica reacción de Pampita cuando Isabel Macedo subió al escenario de los Martín Fierro 2025



Los Martín Fierro 2025 reunieron a numerosas figuras del espectáculo en un mismo lugar para celebrar uno de los eventos del año. Como es costumbre, se producen momentos felices captados en cámara, como también momentos incómodos.

Isabel Macedo, una de las galardonadas de la noche, subió al escenario para recibir su premio a Mejor Actriz por su rol en Margarita, pero su momento se vio opacado cuando las cámaras enfocaron a Pampita, con quien tiene una enemistad desde hace años.

Yanina Latorre, presente en la gala, habló del momento en sus historias de Instagram: “Cuando subió Isabel Macedo… Pampita miró para el otro lado, le habló al hijo y nunca miro ni escucho a Macedo hablar”.

El momento también fue captado por las cámaras del evento y se la ve a Pampita dialogando sonriente con su amiga Evangelina Anderson, mientras Isabel agradecía el premio.

Pampita e Isabel Macedo mantienen una enemistad durante largos años, originado por los rumores de infidelidad entre Benjamín Vicuña, quien entonces mantenía una relación con la modelo, y la actriz.

El conflicto entre ellas escaló al punto que la modelo atacó física y verbalmente a Macedo durante una fiesta de fin de año en el boliche Tequila de Punta del Este.