La Corte Suprema amplía el acceso a las sentencias



La Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó a su buscador de fallos las sentencias de primera instancia, en cumplimiento de la Acordada 10/2025. Este avance permitirá un acceso más ágil y transparente a las resoluciones judiciales de los tribunales federales y nacionales.

El desarrollo, realizado por la Dirección de Sistemas del Máximo Tribunal, extiende el régimen de publicidad de las decisiones —que estaba vigente desde 2013 para cámaras y tribunales orales— a toda la judicatura nacional y federal, en consonancia con los progresos en digitalización e informatización registrados en los últimos años.

El buscador permite ahora realizar búsquedas rápidas y efectivas mediante múltiples variables, incluyendo las resoluciones de primera instancia. Además, se proyecta su integración con las plataformas del Consejo de la Magistratura de la Nación para ampliar el acceso ciudadano a la información judicial.

Para consultar los fallos se puede ingresar al sitio oficial.