Kicillof afianza su liderazgo

Por Karina Cecuk

Para sorpresa de muchos, Axel Kicillof fue el gran vencedor de este domingo en las elecciones de la provincia de Buenas Aires. No solo ratifica su gestión al frente del gobierno provincial, sino que se posiciona como presidenciable de cara al 2027.

El peronismo se alzó con el 47,28% de los votos, y La Libertad Avanza obtuvo un 33,71%. Esa diferencia representa una gran derrota para el presidente Milei que pierde las elecciones de medio término en el mayor distrito del país, y en paralelo, consagra a Kicillof quien hasta no hace mucho, era vapuleado incluso en su propio espacio político.

La victoria y el fracaso siempre tienen nombre y apellido, ahora es el momento de que cada sector se haga cargo de sus éxitos y sus miserias.

En las últimas horas, Kicillof tuvo un intercambio con el Jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, quien lo felicitó por el triunfo. Sin embargo, el Gobernador bonaerense reveló que, pese a su insistencia en concretar una reunión con el presidente Javier Milei, no recibió respuesta directa del mandatario nacional tras la jornada electoral.

Milei por su parte, reconoció públicamente la derrota electoral, apenas se conocieron los resultados oficiales. Este lunes, reunió a su Gabinete y por la tarde se difundió que conformará una mesa política nacional y convocará a los gobernadores.

El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás en su plan económico, pero la dura derrota electoral y la consecuente reacción de los mercados, lo obligan definir una estrategia que por el momento no ha sido develada.