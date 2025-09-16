Gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut el 30 de septiembre

El bloque de gobernadores de Provincias Unidas celebrará su próximo encuentro el martes 30 de septiembre en la provincia de Chubut, con la presencia de mandatarios provinciales que buscan consolidar una agenda común frente al gobierno nacional.

La sede aún no fue definida, aunque se evalúa entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia como posibles ciudades anfitrionas.

El grupo está integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Se trata de un espacio que viene consolidándose en los últimos meses como un frente federal, con el objetivo de defender los intereses del interior productivo y reclamar mayor equilibrio en la distribución de recursos.

En su último encuentro, realizado en Córdoba, los gobernadores hicieron un fuerte pronunciamiento contra el centralismo y llamaron a trabajar en conjunto para garantizar estabilidad fiscal, fortalecer la producción regional y proyectar una alternativa política de alcance nacional.

El nuevo encuentro en Chubut se dará en un escenario marcado por las tensiones con el Ejecutivo nacional, tras el veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había sido impulsada desde las provincias. Según adelantaron desde el bloque, el tema volverá a estar en la mesa de discusión, junto con la búsqueda de mecanismos para sostener el financiamiento provincial en un marco de ajuste.

Además, el espacio comenzará a delinear su estrategia de cara a las elecciones legislativas de octubre, donde buscarán instalar un mensaje de unidad federal y de defensa de derechos para los sectores productivos y sociales del interior del país.