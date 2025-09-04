Esquel recibió el Torneo Provincial de Paddle con gran convocatoria

Con la organización de la Asociación de Padel y el apoyo de Chubut Deportes, el fin de semana se disputó en Esquel la última fecha del torneo provincial con los partidos de las categorías pares.

Una gran convocatoria tuvo este certamen, que recibió 254 jugadores en total quienes disfrutaron de plena competencia.

Con campeones del Provincial

En la ciudad de Esquel, se disputaron en el Torneo Provincial de Paddle con participación de las categorías pares como ser 4ª y 6ª de damas y caballeros, con la participación de 62 parejas (124 jugadores) provenientes de Trevelin, Esquel, Lago Puelo, El Maitén, Río Mayo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Bariloche, Villa La Angostura, El Bolsón y Rawson.

Sumando la fecha anterior, con las categorías impares, el torneo alcanzó un total de 254 jugadores, cifra récord para el paddle chubutense.

En cuanto a ganadores, en Damas 4ª Dana Roberts – Karin Bestene (Esquel) vencieron a Valentina Parodi Assef – Paola Mauro (Esquel); mientras que en Damas 6ª, Natalia Taux – Agostina Cuadrelli (Trevelin) superaron a Molina – Machi (El Bolsón).

En Caballeros 4ª, Sebastián Iturrioz – Luciano Barrientos (Sarmiento) se impusieron ante Marcelo Tejeiro – Federico Vázquez (Esquel/El Bolsón); por su parte en Caballeros 6ª, Federico Jaramillo – Jonás Mieres (Esquel) derrotaron a Germán Schafner – Franco Schoch (Lago Puelo/El Maitén).

Camino a los Torneos Nacionales

Con esta instancia finalizada, resta definir el equipo de la Asociación de Padel de Chubut (APACH) que representará a la provincia en las competencias nacionales: en Menores en Tandil que será 26 al 28 de septiembre, en Ladies y veteranos del 10 al 13 de octubre y en Libres entre el 21 al 24 de noviembre.

Los nombres confirmados en cada categoría son:

Damas 4ª: Valentina Parodi Assef (Esquel).

Damas 5ª: Romina Duval y Estefanía Ruiz.

Caballeros 5ª: Leonardo Acuña, Nahuel González, Fernando González y Alan Rowlands.

Caballeros 6ª: Lucas Lang (Esquel).

Además, quedaron jugadoras observadas en la categoría 6ª damas: Josefina Parodi Assef y Fabiana Crettón (Esquel), Abigail Ramoa (Rawson) y Cynthia Palomeque (Esquel).