ELISA CARRIÓ - NOVIO

Elisa Carrió sorprendió al revelar que tiene un novio de 95 años que «es muy famoso»


La líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, sorprendió este miércoles al revelar que se encuentra en una relación sentimental con un hombre de 95 años, a quien describió como «muy famoso» y con quien mantiene encuentros secretos para preservar la intimidad de ambos.
Durante una entrevista en el programa «540°» de Cenital+, Carrió dio detalles de su particular romance. «Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya», relató la exdiputada, que está por cumplir 70 años.
La exlegisladora explicó que la relación se basa en «la ternura, nada más. Todo es escondido» y que evitan comunicarse por WhatsApp o encontrarse en lugares públicos porque podrían ser reconocidos. «Él es muy famoso, y yo soy muy famosa», justificó.
En otro tramo de la entrevista, Carrió hizo una fuerte confesión sobre su futuro político y su salud, al admitir que le resultó «duro saber que ya no puedo tener un cargo público».
Atribuyó su decisión a motivos de salud y al desgaste que le genera la virulencia del debate actual. «No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser…», concluyó.

