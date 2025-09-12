CAMBIO DE LOOK - GIMENA ACCARDI - NICOLAS VAZQUEZ - RULOS - SOLTERA

El inesperado cambio de look de Gimena Accardi para recibir su nueva vida de soltera


Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con un inesperado y exótico cambio de look para recibir esta nueva etapa de vida estando soltera, tras su reciente divorcio de Nicolás Vázquez.
A través de una historia de Instagram, la actriz mostró su cabello voluminoso y lleno de rulos, despidiéndose de su pelo lacio que la caracterizaba.
“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió junto a una imagen donde se puede apreciar un look más juvenil y trendy, con prendas deportivas.
El cambio de look fue interpretado como un cierre de su vida pasada y el comienzo de una nueva. Semanas atrás, trascendió que estaría viviendo un romance con un hombre de veinte años que habría conocido en un vuelo, sin embargo, se negó a afirmar o negar la información.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Aumento, Camioneros, febrero 2026

Camioneros cerró un acuerdo de incremento salarial en etapas hasta febrero del 2026
Etiquetas: aprevide, argentina, futbol, Independiente, justicia, libertadores de america

Independiente anunció en un comunicado su regreso al estadio con tribunas clausuradas
Etiquetas: Gobernadores, Javier Milei, MESA FEDERAL

El Gobierno inició la mesa de diálogo federal con tres gobernadores afines